Stacionární místa u Klatovské, Rokycanské, Domažlické a Stodské nemocnice začnou fungovat nejdříve koncem týdne. Testovat se v nich na koronavirus budou moci pouze lidé s doporučením od krajské hygienické stanice (KHS).

Odběrová místa začali stavět hasiči v noci z pondělí na úterý. V Klatovské nemocnici je umístěno v zadní části areálu nemocnice ve směru ke staré porodnici a zatím se připravuje po technické stránce. „V pondělí byly přivezeny dvě buňky s rozměry šest krát dva a půl metru. Nyní se připojují na rozvod elektrické instalace,“ uvedl vedoucí technického oddělení Klatovské nemocnice Václav Jakl s tím, že poté nastoupí zdravotníci a řeknou, co budou dále potřebovat.

„Stan jsme schopni zprovoznit zhruba do třiceti minut. S buňkami to bylo trochu logisticky složitější, protože se musely přivézt z Plzně a náš jeřáb to pak v noci skládal na místo, což trvalo hodiny,“ řekl ředitel klatovských hasičů Aleš Bucifal.

V noci na úterý byly dva obří kontejnery transportovány i do areálu nemocnice Rokycany. Zelené buňky jsou umístěné v sousední transfuzní stanici.

Podle mluvčího krajských nemocnic Jiřího Kokošky bu-dou koridory příjezdů vozidel k těmto místům odděleny od koridorů pro ostatní pacienty. „Odběry budou zajišťovat odborníci z krajských nemocnic a budou je provádět pouze pacientům indikovaným KHS,“ sdělil Kokoška.

Nové odběrové místo má vzniknout rovněž v areálu Fakultní nemocnice (FN) v Plzni na Borech. „Předpokládáme, že koncem týdne bude plně funkční,“ uvedla mluvčí FN Gabriela Levorová.

Zdravotníci v kraji doposud odebírají vzorky pomocí sanitek. „Vše zvládáme. Máme tři odběrové vozy a můžeme nasadit i čtvrtý,“ upozornil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

V Klatovské nemocnici se rovněž připravuje laboratoř, v níž se budou vyšetřovat odebrané vzorky na koronavirus. „Provoz laboratoře se spustí nejdříve příští týden,“ doplnil Kokoška.