Výstrahu před větrem vydali ve středu ráno meteorologové z Plzeňského kraje. Vítr způsobila tlaková níže Kirsten, která se z Velké Británie dostala přes Dánsko do západní Evropy a pak do České republiky.

Podle meteorologa Josefa Cinka z plzeňského hydrometeorologického ústavu bude největrnějším dnem právě středa. "Vydali jsme výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. V nižších polohách bude vát vítr o rychlosti 70 kilometrů v hodině, ve vyšších pak dosáhne až 90 kilometrů za hodinu. Nejsilnější bude po poledni a k večeru začne částečně slábnout," popsal Cink.

Několik desítek zásahů si během dopoledne připsali krajští hasiči, popadané stromy zastavily i vlakovou dopravu. Na trati z Chebu do Plzně přerušil spadlý strom mezi Pňovany a Vranovem u Stříbra trakční vedení a musela být zavedena náhradní doprava. Spadlý strom zastavil i vlak na trati z Plané u Mariánských Lázní do Domažlic. "Během dopoledne jsme evidovali 32 případů spojených se silným větrem. Nejčastější jsou to popadané stromy v komunikacích, vyjíždíme hlavně na Tachovsku a Plzeňsku," uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Ve čtvrtek ráno se už situace zlepší a bude vát mírný vítr.