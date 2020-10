Na Domažlicku se tímto směrem vydává Rodinné a komunitní Montessori centrum Pelíšek v Poběžovicích, které provozuje Erika Benediktová. Koncem září přímo v Pelíšku představila nejenom pedagožkám z ostatních mateřinek nejenom centrum jako celek, ale zaměřila se především na matematiku a geometrii.

„Základem je matematická Montessori elipsa. Je jednou z typických aktivit, stejně jako vymezení pracovního prostoru koberečkem,“ uvedla Benediktová a předvedla, jak u elipsy sedět a vypíchla poznatky, že pokud s něčím neumíme pracovat, tak to nepotřebujeme a že chyba je přítel, je jednou ze zásad.

S Montessori matematikou se ale pojí celá řada postupů a pomůcek a zdůrazňuje, že lidská mysl je matematická. Matematický materiál se pak dělá do šesti skupin. První obsahuje čísla od 1 do 10 a pojem nula. Druhá skupina se zaměřuje na desítkovou soustavu, třetí na číselný řád do 1 000, čtvrtá zkoumá a mapuje jednotkové operace, pátá přechází k abstrakci a v šesté se věnuje zlomkům. Ke každé skupině se samozřejmě pojí konkrétní pomůcky, návštěvníci si je mohli osahat a sami vyzkoušet. Závěrečná diskuse se pak stočila na téma, které pomůcky jsou nejvhodnější a kde je pořídit. Nejde ale jen o samotné pomůcky, ale o celý základní princip pedagogiky, která vede k nezávislosti, sebeovládání, vzdělávání skrze pohyb.

Seminář na Montessori matematiku v praxi se povedlo uskutečnit díky MAS Český les. Další workshop se bude týkat čtenářství, a to 6. října v MAS Český les na Chodském náměstí v Domažlicích od 9:30. Téma zní: "Čtenářská gramotnost trochu jinak aneb ve třídě i přes internet s kartami IMAGLEE"

Další akce se pak koná týž den od 13:00 a zaměřuje se na probuzení zvídavosti na 1. stupni základní školy.