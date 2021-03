Dvoupatrový objekt č. p. 127 stojí nedaleko tamějšího náměstí. Městys ho koupil za 850 tisíc korun od soukromého vlastníka a plánuje jeho celkovou opravu. „Už máme zpracovanou úvodní studii, kterou projednáme s památkáři,“ nastínil Jan Bozděch, starosta Klenčí pod Čerchovem.

V přízemí jsou dvě větší místnosti s klenbami, černá kuchyně a novější přístavba. „V jedné z historických prostor bude kavárna pro deset až patnáct lidí. Pokud najdeme provozovatele a dobře se vše rozjede, můžeme obě místnosti spojit. Tím kapacitu zvedneme až na čtyřicet. A sedět se dá ještě před obecním domem," sdělil. Černá kuchyně zůstane stejná, aby se návštěvníci podívali, jak dříve vypadala. Z novější přístavby vznikne zázemí pro kavárnu, jejíž část se kdykoliv může změnit v přednáškový sál. „Nabídku založíme na chodských specialitách. Kromě typických koláčů, trhanců a buchet by šlo o slané pokrmy, jako třeba píprlák. To by mohlo turisty nalákat," myslí si.

Do prvního patra se přesune knihovna, která v současnosti sídlí v objektu bývalých kasáren. Příchozí se mohou těšit také na novou čítárnu, terasu a klidovou zónu na přilehlé zahradě.

„V podkroví jsme si přáli vestavbu, ale kvůli památkové ochraně to není možné. Budoucím návštěvníkům tedy ukážeme typický krov. Střecha dostane nové šindele z kanadského modřínu,“ nastínil Bozděch.

Součástí projektu je také obnova zahrady. „Rádi bychom tam měli nejenom exponáty typické pro Chodsko, ale také chovali několik ovcí. Do jisté míry by mohlo jít o hospodářský dvůr, ale ještě jsme se definitivně nerozhodli,“ pokračoval.

Oprava obecního domu vyjde podle odhadů na 14 až 15 milionů korun. Klenčí pod Čerchovem na ni potřebuje dotaci. „O ni chceme požádat ještě letos. Samozřejmě podmínkou je, aby souhlasili památkáři. Bez nich nemůžeme udělat ani krok,“ zdůraznil.