Město Nýrsko koupilo od Lesů ČR budovu v Nýrsku a nyní s ní má velké plány. V současné době se koná výběrové řízení na rekonstrukci objektu. „Žádáme o dotaci do Národního plánu obnovy. Měl by vzniknout objekt, kde bude mít zázemí pečovatelská služba, kterou od letošního roku rozšiřujeme i na odpolední hodiny, tak abychom naplnili podmínky legislativy pro přijetí dotace. Máme v plánu tam vytvořit i denní stacionář, který by mohl sloužit pro zhruba deset lidí, kteří by tam mohli trávit dopoledne. Počítáme také se zázemím pro sociální služby,“ sdělil starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Pokud se podaří získat dotaci, mohlo by být vše hotovo do srpna příštího roku. „Náklady jsou 35 až 40 milionů korun včetně DPH. Budovu jsme koupili se záměrem, že jde o objekt v těsné blízkosti nově postaveného domova pro seniory. Pečovatelky by se tak jen přestěhovaly vedle. Tím bychom získali v domově další volný byt a mohli by se tam nastěhovat další zájemci,“ vysvětlil starosta.

Další chystanou investicí je výstavba prostorů pro dětskou skupinu, která by měla být součástí mateřské školy v Palackého ulici. Dětská skupina bude s kapacitou 24 dětí se zaměřením na místní ve věku od jednoho do tří let. „Chceme jít naproti místním zaměstnavatelům a rodičům, maminkám, které by chtěly jít do práce dříve. Služba bude rovněž komplexní. Náklady budou okolo 25 milionů a realizace by měla probíhat v letošním a příštím roce,“ uvedl Rubáš.

Rozsáhlou akci čekají Hodousice, kde se dočkají výměny vodovodního řadu, která je rozložena na dvě etapy. První byla vybudování přivaděče ze Starého Lázu na kraj Hodousic a letos by se měla udělat celková rekonstrukce. Náklady jsou 17 až 20 milionů korun. Počítá se s výměnou přípojek do všech nemovitostí i s opravou všech komunikací, které nejsou již v dobrém stavu a čekalo se s nimi právě až dosud, aby se udělaly současně s vodovodem.

Na řadu přijde i čistička, kde je vše závislé na získání dotace od ministerstva zemědělství. „Chystáme rekonstrukci kalového hospodářství na čističce v Nýrsku, která byla vybudována na začátku 90. let minulého století. Je tam zapotřebí technologické úpravy, kdy první etapa se bude týkat právě kalového hospodářství a vyjde na 35 až 40 milionů korun. Následně připravujeme druhou etapu, která bude zaměřena na rekonstrukci technologie, která bude probíhat v roce 2026 či 2027 a zde počítáme s náklady cca 30 milionů korun,“ uzavřel výčet největších plánovaných akcí nýrský starosta.