Nový parčík. Ten v současné době vzniká v Hruškově ulici v Domažlicích naproti obvodnímu oddělení policie. V prostranství u Zubřiny prozatím řádí bagry, ale do budoucna zde vznikne parčík se sochou a několika cestami.

Ilustrační snímek. Park Střed. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Prací se ujala příspěvková organizace Domažlické technické služby (DTS). Do jejich péče to svěřili domažličtí radní. Už v únoru tohoto roku starosta Domažlic Zdeněk Novák podotkl, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. „Bylo vypsáno několikrát, ale bez úspěchu.“