V MKZ proběhne Literární shrabování

Horšovský Týn – Dnes se v sále Městského kulturního zařízení v Horšovském Týně uskuteční již 21. ročník Literárního shrabování pro rok 2017.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Akce, do které se zapojili přispěvovatelé ve věku od 6 do 106 let, začíná v 15 hodin. Celou akci, kterou pořádá Městská knihovna Horšovského Týna, bude provázet bohatý kulturní program.

Na letošním shrabování budou k vidění kromě literárních příspěvků zařazených do almanachu i práce výtvarného oboru ZUŠ Horšovský Týn. Poprvé zde svá literární díla zveřejní i žáci soukromé MŠ a Základní školy v Mašovicích Na dnešní akci naváže výstava, která proběhne v prostorách MKZ od středy 21.11 do 24.11 a zájemcům bude přístupná od 8:00 do 16:00. Pracovníci Městské knihovny srdečně zvou všechny čtenáře a návštěvníky na Slavnostní vernisáž a nadcházející výstavu.

Ondřej Váchal