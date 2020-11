"Jak vypadají první dny ve škole? Hlavně s dětmi doháníme učivo," říká ředitel školy Vlastimil Weiner. Kantor s třicetiletou zkušeností ve školství považuje výpadek vzdělání u malých dětí za neštěstí. „Hudební výchovu musíme vypustit, jelikož není dovolený zpěv a místo tělocviku buď jdeme s dětmi na vycházku nebo zase doháníme,“ nastiňuje denní program ředitel školy. „Alespoň nějaký pohyb každý den je ale zachován, na obědy totiž docházíme do nedaleké školní jídelny v mateřské škole,“ popisuje Weiner.

Vzhledem k zameškanému učivu a celkovému průběhu výuky v uplynulém půl roce musí škola snižovat nároky na své žáky. „Musíme slevit, kdybychom po nich v tuhle dobu chtěli to samé, jako když sem chodí prezenčně, nemělo by to smysl,“ líčí ředitel.

Weiner se vyjádřil i k distanční výuce probíhající u ostatních ročníků. „Je to náhražka, ale především ve vztahu k prvňáčkům, kteří se mají naučit psát a číst. Jenže udržet pozornost i u dospělých studentů je možné nejvýš na hodinu a čtvrt, co teprve u malých dětí. O ztrátě sociálního kontaktu nemluvě,“ krčí rameny ředitel a věří, že 30. listopadu už ve škole přivítá i zbylých 17 žáků prvního stupně.