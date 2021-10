Třetí příčku obsadila Hora Svatého Václava s hodnotou 81,69 procenta. Vůbec nejnižší volební účast zaznamenaly Semněvice, a to 31,61 procenta. Druhý nejhorší výsledek přišel z Rybníku, kam se vydalo hlasovat 45,93 procenta voličů. Příliš velký zájem neměli ani obyvatelé Nemanic, které evidovaly 46,41 procenta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.