Křenovské travnaté hřiště se v sobotu 20. května zaplnilo sportovci, běžci především. Běžela se zde Křenovská pětimíle. V závodě však nešlo o to, kdo zvítězí. Smyslem celé akce bylo získat co nejvíce finančních prostředků na léčbu malé Elišky, která ve vesničce Křenovy žije.

Na Křenovskou pětimíli na podporu malé Elišky vyrrazilo několik desítek běžců. | Foto: se svolením Josefa Váchala

Sudičky se k ní zachovaly více jak macešsky, děvčátko od narození nemůže normálně chodit, pohyb jí umožňuje čtyřkolka, odrážedlo anebo se přemísťuje po čtyřech. Nicméně malá bojovnice cvičí, rehabilituje, společně s rodiči se snaží všemi silami překonat nepřízeň osudu, a i když ji nožičky neposlouchají, na podzim se vypraví do první třídy. „Pro Elišku už běžíme poněkolikáté. Patří k nám do obce a je moc hezké, kolika lidem není její osud lhostejný,“ těší zájem veřejnosti starostku obce Lenku Volkmannovou.

Sportovní odpoledne mělo bohatý doprovodný program pro všechny zúčastněné. Olympic revival rozhoupal boky nejednoho přítomného, děti se vyřádily na skákacím hradě, bohatá tombola nabídla krásné ceny a na své si přišli milovníci nevšedních zážitků. Ti využili možnost projížďky kočárem taženým koňmi a okružní jízdu veteránem po Křenovech. Vynikající dobroty ve stánku s občerstvením ochutnal snad každý, kdo dorazil. Oblíbený křenovský trdelník šel na dračku. Většina návštěvníků navíc neváhala sáhnout do peněženky a zakoupit si hrníček a podtácek s logem akce, kdy výtěžek z prodeje šel opět na podporu malé Elišky. Stejně tak to bylo i v ostatních stáncích, co prodejci vydělali, darovali Elišce. V rámci odpoledne také proběhla dražba obrazu s názvem Naděje od staňkovské malířky Ludmily Beckové a dortu, který pro akci vyrobila Kačka Pejsarová.

„Nesmírně si vážíme každého, kdo se této akce zúčastnil a pomohl tak Elišce k další léčbě. Stát nám téměř nepomáhá. Zdravotní pojišťovny hradí skutečně minimum, léčebné procedury, konkrétně všechny rehabilitace, musíme hradit ze svých finančních zdrojů. Eliška musí cvičit a rehabilitovat skutečně pravidelně, stačilo by vynechat dvě procedury a vrátila by se zase na začátek,“ řekl Deníku Eliščin děda Václav Pejsar. „Podpora a pomoc každého jedince, a samozřejmě vedení obce, jsou pro nás velice důležité, slovy se dá těžko vděk vyjádřit,“ dodal.

„Ráda bych vyslovila skutečně velké poděkování všem sponzorům, běžcům, lidem z občerstvení, přípravné četě, organizátorům akce a prostě všem, kteří přišli a není jim lhostejný osud malé bojovnice,“ vzkazuje starostka Volkmannová.

Nejlepším ze závodníků mezi muži byl Pavel Vrána, z žen pak místní Vendula Fronková. V průběhu odpoledne proběhly i dětské běžecké závody, kterých se zúčastnilo asi 24 závodníků.