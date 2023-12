Šipka za šipkou létala v zasedací místnosti obecního úřadu v Křenovech. Dobrovolní hasiči na poslední páteční večer roku připravili tradiční a v obci oblíbený šipkový turnaj. Letos se ho zúčastnilo hned osmnáct hráčů a o zábavu bylo postaráno dlouho do noci.

Konec roku zakončili v Křenovech oblíbeným šipkovým turnajem. Letos si to rozdalo hned osmnáct hráčů. | Foto: obec Křenovy

Pořadatelé připravili parádní zázemí a šipkový maratón přilákal tradičně také fanoušky. Ti dokázali každou dobře mířenou trefu odměnit pochvalným pokřikem a vášnivě fandit až do posledního hodu. Přestože hodiny po skončení turnaje ukazovaly pokročilý čas, nikomu se domů nakonec nechtělo odcházet.

Šipkaři si to rozdali v základní části, nejlepší pak postoupili do finálových bojů. „O napínavé situace ani letos nebyla nouze,“ shrnula vydařenou akci Lenka Volkmannová. Pro všechny hráče byly připraveny památeční diplomy a věcné ceny. Šipky se nejlépe zapichovaly do terče Michalu Karasovi, který tak obsadil první místo. Na druhém místě se umístil Jiří Pavlis a třetí místo si vybojoval Martin Hösl junior. „Přejeme všem zúčastněným hráčům správnou trefu nejen do hracího terče,“ vzkazují pořadatelé.

