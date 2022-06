Zúčastnilo se ho celkem 29 policistů a 6 čtyřčlenných družstev. Účastníci byli rozděleni do věkových kategorií: muži do 30 let, muži 30 až 40 let a muži nad 40 let, ženy bez rozdílu věku.

Čekaly na ně čtyři disciplíny. První byla překážková dráha, kdy měli muži přenést patnáctikilogramová a ženy desetikilogramová na vzdálenost 50 metrů, běžet přes kladinu ve výšce téměř dvou metrů, skočit přes příkop, zdolat dvoumetrové pevné bariéry a překážky z pneumatik a plížit se ve výškově omezeném prostoru. Následovalo plavání, kdy policisté v oděvu měli vyzvednout předmět ze dna na vzdálenější straně bazénu. Nechyběla střelba za ztížených podmínek a po ní následoval policejní kros, kdy měli soutěžící proběhnout pětikilometrovou trasu.

Mimo bazén museli být policisté předpisově vystrojeni a vyzbrojeni.

„První místo mezi ženami obsadila Lucie Kantoříková z Městského ředitelství policie Plzeň, druhé místo patří Michaele Wiesnerové ze školícího policejního střediska Domažlice a třetí místo obsadila Jana Krčmová reprezentující územní odbor Domažlice,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Šmaterová s tím, že celkem soutěžilo sedm žen.

V kategorii mužů nad čtyřicet let se na prvním místě umístil Radek Hoblík z územního odboru Rokycany, na druhém Jan Stodola z územního odboru Domažlice a na třetím Vladimír Zimák z Městského ředitelství policie Plzeň.

V kategorii mužů 30 až 40 let zvítězil Vladislav Stach z územního odboru Klatovy, druhý skončil rovněž klatovský Ondřej Janeček a třetí domažlický policista František Šup.

Mezi muži do 30 let byl nejlepší plzeňský Ondřej Šimandl, druhý Jakub Saska z územního odboru Plzeň – venkov a třetí Miloslav Vítek, rovněž z územního odboru Plzeň-venkov.

„Vítězem mezi týmy se stalo družstvo Městského ředitelství policie Plzeň, na druhé příčce se umístilo družstvo územního odboru Domažlice a třetí skončilo družstvo územního odboru Rokycany,“ uvedla mluvčí a dodala, že všichni vítězové budou reprezentovat Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje na Policejním mistrovství České republiky 2022 ve víceboji, které bude hostit Školní policejní středisko Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.