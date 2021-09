Přes 315 tisíc obyvatel v Plzeňském kraji (z cca 590 000) má ukončené očkování proti onemocnění covid-19. Zájem o očkování však od července postupně klesá. I tak ale všechna očkovací místa krajských nemocnic zůstávají v provozu. Registrace a rezervace však od příštího týdne pozastaví Velkokapacitní očkovací místo (VOČM) v plzeňských Skvrňanech.

„Areál učilišť na Skvrňanech opouštíme na konci září. Abychom ale stihli naočkovat všechny zájemce i druhými dávkami, tak vakcinaci prvními dávkami ukončíme v polovině příštího týdne, tedy s předstihem 21 dnů do uzavření centra, což je odstup mezi dávkami,“ popsala vedoucí sestra VOČM Ivana Škoříková.

Všem registrovaným krajské nemocnice nabídnou na počátku příštího týdne dostatečné množství volných termínů k rezervaci. „Jakmile je uvolníme, VOČM z registračního systému zmizí a noví zájemci se již budou muset registrovat jinam,“ vysvětlila sestra s tím, že pokud někdo z registrovaných nabídku volných termínů nevyužije, registrační systém ho vyzve, aby si vybral jiné očkovací místo. „Druhé dávky naočkujeme všem v dohodnutém termínu do konce září. Pokud se někdo nebude moci k druhým dávkám dostavit, může kdykoli později zajít pro druhou vakcínu na jiné očkovací místo,“ dodala Škoříková.

V kraji ale nadále bude pokračovat očkování bez registrace. Ve VOČM to bude naposledy v sobotu 4. září. „Zájemci mohou přijít tradičně od 7 do 12:30 hodin. Očkovací místo Klatovské nemocnice a Nemocnice Svatá Anna v Plané bude bez registrace očkovat i v září a to opět v pátek dopoledne. Očkování bez registrace je ve VOČM, Klatovech i Plané určeno výhradně dospělým,“ sdělil mluvčí krajských nemocnic JiříK Kokoška.

Od minulého víkendu očkuje bez registrace i Rokycanská nemocnice a bude v tom pokračovat i v září. „Zájemci mohou bez registrace přijít vždy v sobotu od 8 do 12 hodin a mohou se dostavit dospělí i mládež od 12 do 15 let. Očkování bude přítomen i pediatr,“ informoval mluvčí.

Očkovací místa v Domažlicích a Stodu očkují bez registrace zatím stále každý den. To se ale bude postupně měnit. Jako první přechází do úsporného režimu Stodská nemocnice. „Očkování bez registrace se tedy od dalšího týdne zúží na úterky a středy od 11 do 14:30. Tento čas platí pro dospělé. Pro děti do 15 let je to v ty samé dny, ale od 13 do 14:30,“ vyjmenoval Kokoška.

Domažlická nemocnice bude očkovat bez registrace zatím všechny pracovní dny v prvním i druhém zářijovém týdnu.

Očkování 16+ bez registrace

VOČM – 4. září – 7:00 – 12:30

Klatovská nemocnice, Nemocnice svatá Anna – každý zářijový pátek 8:00 – 13:00

Domažlická nemocnice – pracovní dny – 8:00 až 12:00, 13:00 až 15:00

Rokycanská nemocnice – zářijové soboty – 8:00 – 12:00

Stodská nemocnice – 2. a 3.září 8:30-12:00, od 7.září úterý a středa 11:00 -14:30