Budova vedle kostela svatého Jiří je památkově chráněná. Dlouhá léta už však chátrá. „Obec bohužel nemá dostatek stavebních parcel. Proto jsme se rozhodli z bývalého farního zázemí udělat byty, které budeme pronajímat. Podle předběžného odhadu jich bude dvanáct,“ vyčíslil starosta Kouta na Šumavě Bohuš Havlovic.

Ke studii se teď vyjádří památkáři. Pokud ji schválí, přistoupí vedení k dalším stupňům projektové dokumentace. „Máme dobrou občanskou vybavenost. Je tady škola, školka, pošta, obchody i služby. Jezdí sem desítky vlakových i autobusových spojů denně. Je to kousek od Kdyně, Klatov i do Německa, kam lidé míří za prací,“ zdůvodnil starosta, proč se sem zájemci chtějí stěhovat či tady stavět.

Potřeba je také opravit sokolovnu, v níž cvičí školáci a využívají ji různé organizace a spolky. Běžně se tady konají i plesy a podobné akce. Kapacita sálu činí zhruba 200 osob. „Půjde o kompletní rekonstrukci, kterou rozdělíme na několik etap. Pokusíme se získat vhodnou dotaci, protože bez ní to finančně neutáhneme,“ uvedl. Rozpočet Kouta na Šumavě činí přibližně 22 milionů korun.

Dlouho diskutovaným tématem je rovněž osud místního zámku, jenž původně sloužil jako panské sídlo rodu Stadionů. V minulosti obec areál včetně rozlehlé zahrady marně prodávala. Různily se i plány, co se zámkem bude. „Jedna z možností je vybudovat tady seniorský dům. Jednak populace stárne, jednak by se mi líbilo, kdyby se lidé odtud ve vysokém věku nemuseli stěhovat, ale zůstali by součástí naší komunity,“ nastínil Havlovic.