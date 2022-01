V současné době tam tak připravuje Ivana Meclová kostelní knihovnu s publikacemi pro děti i dospělé, které jí zůstaly po jejím zesnulém bratru, faráři Petru Meclovi. „Jsou to zajímavé knihy, které se nedají téměř nikde půjčit jako třeba životospisy svatých, knihy o motlibě či svátostech. Každý sem bude moci přijít a něco si přečíst nebo jen tak posedět. Bude zde otevřeno zřejmě už od února vždy v neděli odpoledne na dvě hodiny,“ informovala s tím, že od února se domluvila s farářem na pravidelných nedělních bohoslužbách. „Máme nového pana faráře, pátera Roberta, který by v Jezné a vedlejších Pňovanech střídavě sloužil,“ uvedla.

Meclová by chtěla, aby lidé vnímali kostel jako součást běžného života. „Samozřejmě, že nemohu lidi nutit, aby chodili na mše. Chci, aby význam této stavby chápali. Aby věděli, že je to součást obce jako cokoliv jiného, jako silnice či veřejné osvětlení. Mohou se tu třeba jen na chvíli posadit a užívat si klidu. Navíc kostel byl postaven uprostřed vsi právě pro to, aby ho měli všichni na dosah,“ vysvětlila.

Původně farní, dnes filiální kostel Nejsvětější Trojice v Jezné na severním Plzeňsku je chráněnou kulturní památkou.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZKostel Nejsvětější Trojice zvenku vypadá oprýskaný, uvnitř je však bohatě vyzdobený. Na oltáři stojí Jezulátko, podobné sošky umístila Ivana Meclová také do kostelů a kapliček v Heřmanově Huti, Kbelanech, Blatnici či Nýřanech. „Když opravíme kostel nebo kapli, z vděčnosti do něj dáme Jezulátko. Jsou to sošky, které jsme nalezli na půdách kostelů. Dříve totiž byly populární. Pak ale přišla 60. a 70. léta a Jezulátko začalo být považováno za dětinské. Faráři je vyhazovali buď úplně nebo je odkládali na půdu. Ty, které jsme našli, jsme očistili, ušila jsem jim šatičky a vrátili je zpět,“ popsala.

Svatostánek v Jezné se rovněž honosí funkčními barokními varhany. „Málokde je takový typ varhan, jsou geniálně jednoduché. Dokonce i já, technický analfabet, ten systém chápu,“ poznamenala s úsměvem kostelnice. Dodala, že nástroj má navíc autentický barokní zvuk, ale potřeboval by údržbu, která vyjde na zhruba sto tisíc korun. „Byla bych moc ráda, kdyby se nám podařilo sehnat peníze a varhany opravit. Moc bych také ocenila, kdyby se ozval někdo, kdo by si na ně chtěl zahrát,“ podotkla.

Varhany se v jezenském kostele opravovaly naposledy v roce 2005, kdy byly vyčištěny a zprovozněny všechny píšťaly. Restaurátor také ošetřil dřevěné části proti červotoči a naladil je.

Na církevním stavě byla rovněž opravená střecha. Podle Meclové by si nyní rekonstrukci zasloužila i báň kostela. „Plechy tam už jsou rozlezlé, před lety je spojovali horolezci, ale chtělo by to upravit,“ uzavřela s tím, že pokud je možnost, farnost žádá na opravy o dotace.

Kostel Nejsvětější Trojice v Jezné na severním Plzeňsku byl postavený už ve 14. století. Kolem roku 1600 však vyhořel. Kompletní přestavby se pak dočkal v 18. století.