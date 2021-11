Během něj totiž zákon konání referenda neumožňuje a obec ho tak musí odložit. Podle pravidel by se mělo znovu konat nejpozději 90 dnů po skončení krizového stavu.

„Budeme chtít, abychom ve věci měli co nejdřív jasno, určitě nebudeme čekat devadesát dní. Jakmile nám to legislativa umožní, referendum uskutečníme,“ říká Václav Pergl, starosta Městyse Koloveč.

Dva sloupy větrníků chce u Kolovče postavit společnost meridian Nová Energie. Lidé mají hlasovat o tom, zda zastupitelstvo podnikne kroky k podpoře výstavby dvou větrných elektráren, které by na území obce stály 20 let. Jisté je, že rozpočet městyse by se finanční kompenzací od investora a budoucího provozovatele navýšil v řádech desítek milionů korun. Peníze by podle vedení obce byly využity na další rozvoj městyse. Poplatníkům by se třeba výrazně snížily ceny odpadů, s penězi navíc by mohli počítat místní spolky a sdružení.

Vedení městyse už si názory obyvatel mapovalo během veřejného zasedání zastupitelstva. „Co člověk, to názor,“ řekl Václav Pergl. Někteří se obávají hluku, jiní s výstavbou nemají problém. „Je jistě fajn mít alternativní zdroj energie, přineslo by to možná příjemné kompenzace pro obec,“ řekl Deníku Miloslav Diviš, obyvatel Kolovče.

„Byli jsme se podívat ve dvou obcích, kde už elektrárny mají. Jedna je v Boru u Tachova a druhá ve Vrbicích v karlovarském okresu,“ řekl starosta, který věří, že hlasování nenaruší vztahy mezi lidmi v obci. Cílem zastupitelstva podle jeho slov je, aby si všichni občané zjistili objektivní informace o provozu větrných elektráren a podle nich se rozhodli.

Aby bylo hlasování občanů platné, je třeba splnit současně dvě zákonné podmínky: Musí se dostavit alespoň 35 procent oprávněných voličů, tedy alespoň 282 lidí. Výsledek referenda bude závazný, bude-li pro něj hlasovat nadpoloviční většina zúčastněných voličů a zároveň to musí být alespoň 25 procent oprávněných voličů, tedy minimálně 201 voličů.

Elektrárny by se měly nacházet kilometr od zastavěného území Kolovče směrem na Nové Dvory u Močerad. „Území vytipovali investoři podle povětrné mapy. Na místě vhodném pro provoz elektráren musí vítr foukat stále, ale ne zase příliš silně, aby chod nerušil občany,“ sdělil starosta. Po ukončení životnosti a likvidaci větrných elektráren se pozemky uvedou do původního stavu.

"Potřebujeme plochu o velikosti čtyř tisíc metrů čtverečních. Stožár je sto padesát metrů vysoký. Každá lopatka má sedmdesát metrů,“ řekl už v minulosti Deníku jednatel investora Radim Lauer. Doplnil, že výkon elektrárny činí 4,7 megawattu. Podle odhadů by investice vyšla na čtvrt miliardy korun.