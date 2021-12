Obnovit památku zaniklého mostu se chystá Výbor pro kulturu, sport a osady městyse Klenčí pod Čerchovem a Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem.

„Kdysi směřovala doprava přes Klenčí k celnici, která byla součástí Staré pošty. Kdo nechtěl platit clo, jel zadem, je tedy možné, že se most nacházel někde stranou obce,“ sdělil zastupitel městyse Klenčí pod Čerchovem Jiří Anderle. „Byl to stabilní, kamenný most, nikoliv obyčejná lávka,“ dodal.

Anderle po historii mostu pátral u lidí v obci.

Most v Horšovském Týně je po rekonstrukci opět otevřen

Podle něj si někteří Klenečtí pamětníci vzpomněli, že si u Poštuc mostu v mládí hrávali. Na poloze, kde se most nacházel, se ale prozatím všichni neshodli.

„Navštívíme Muzeum Chodska, budeme jednat s památkáři a dalšími úřady, abychom zjistili o mostu něco bližšího,“ uvedl Anderle.

Pokud se podaří zjistit, kde most stál, ale jeho základy nepůjdou odkrýt, umístí tam Klenečtí aspoň informativní tabuli s dobovými fotografiemi.

V budoucnu počítají s uspořádáním besedy s pamětníky nebo s vydáním brožurky věnované historickému mostu.