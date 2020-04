Než se ale jednání spustilo naostro, byla nutná kontrola spojení. Proběhla den před samotným zasedáním a s každým zastupitelem se povedlo spojit. A tak on-line jednání, které bylo poprvév historii městyse vedené z pohodlí vlastních domovů, nic nebránilo.

„Musím říci, a jistě nebudu mluvit jen za sebe, že tato forma byla do jisté míry zábavná a trochu to odlehčilo vážnost dané situace. Zastupitele chválím za aktivní přístup a vše se nám podařilo na výbornou,“ popisuje dojmy z on-line zastupitelstva starosta Klenčí Jan Bozděch a dodává: „Když se na to podíváme jiným pohledem, tak v podnikové sféře je tato forma naprosto běžnou záležitostí, ale na úrovních obecních zastupitelstev je tato věc skutečně raritou.“

Jednání zastupitelů se ale tentokrát uskutečnilo bez účasti veřejnosti. Možnost, aby obyvatelé zasedání sledovali v přímém přenosu, nešla technicky zajistit.

„Přenos na webové stránky vysílán nebyl. Přesto jsme uveřejnili znění zápisu celého jednání, samozřejmě bez citlivých informací,“ konstatoval starosta Jan Bozděch.