V Klenčí chystají vánoční výstavu perníkových chaloupek

Klenčí pod Čerchovem – Na adventní čas chystají v Klenčí pod Čerchovem na Staré poště soutěžní výstavu perníkových chaloupek.

„První tři nejkrásnější výtvory budou oceněny. Obracíme se na každého, kdo by měl zájem se na výstavě podílet a přispět svým dílem v podobě vlastnoručně zhotovené perníkové chaloupky,“ vyzvala za pořadatele Marie Kobesová z klenečské informační služby. Připomněla také, že soutěž není limitována věkem ani pohlavím, podmínkou je zhotovit perníkovou chaloupku libovolného tvaru i velikosti. „Výstava potrvá od 5. prosince do 5. ledna. Po celou dobu trvání výstavy budou moci návštěvníci hlasovat o nejhezčí výtvor. Vítěz bude vyhlášen po ukončení výstavy. Své exempláře můžete odevzdat na Starou poštu do pátku 1. prosince,“ dodala Kobesová.