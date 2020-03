V jediných lázních Plzeňského kraje tak zůstává už jen několik pacientů. Po skončení jejich léčebné kúry se provoz uzavře úplně.

Ředitelka společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně Dana Jurásková však věří, že se brzy vše vrátí do normálu. "Uzavřením hranic jsme přišli o mnoho zahraničních hostů, zejména z Německa a Ruska. Všechna tato opatření respektujeme a ve výsledku to pro nás znamená s posledními pacienty přerušit 9. dubna provoz lázní úplně," řekla Deníku. Jak dále uvedla, vedení společnosti věří, že bude ještě v letošním roce dost prostoru postarat se o pacienty, kteří to pro zlepšení svého zdraví potřebují. "A že přivítáme hosty, kteří si budou chtít v našich lázních odpočinout po náročném jaru, případně strávit u nás klidnou dovolenou."

OPATŘENÍ PRO PACIENTY I ZAMĚSTNANCE

S vyhlášením jednotlivých vládních opatření se lázně pro veřejnost uzavřely. Veřejnosti není není k dispozici restaurace ani bazén, tyto prostory jsou nyní pouze pro zbývající pacienty. "A to ještě ve vyhrazených hodinách a s nastaveným režimem. Zrušili jsme pobyty, které měly být realizovány po 12. březnu. Od 18. března jsme odvolali také nástupy nových pacientů," uvedla ředitelka.

Samozřejmostí bylo zavedení opatření proti šíření nákazy na základě doporučení hygieniků. "Tedy časté mytí rukou, zvýšili jsme frekvenci a dezinfekci společných prostor i pokojů. Máme daný postup při výskytu pacienta či zaměstnance s vyšší tělesnou teplotou. Zakázali jsme pacientům opouštět lázně a důrazně jsme jim nedoporučili, aby za nimi sem do lázní jezdili jejich blízcí," vyjmenovala Jurásková.

Společnost pamatuje i na zaměstnance, všichni dostali roušky, stejně jako pacienti. O údržbu ústenek se stará lázeňská společnost. Ta zřídila rovněž nákupní službu pro pacienty. Pro zaměstnance pak službu hlídání dětí. "Pacienti i zaměstnanci opatření, která plynou ze současné složité situace, respektují. Těší nás, že si dokonce část pacientů pobyt u nás prodloužila. Není to snadné ani pro ně, ani pro nás. Zdá se však, že jsme se dokázali spojit a zvládáme to," uvedla ředitelka a dodala, že neméně náročným úkolem bude postarat se o zaměstnance po úplném uzavření provozu, aby o ně firma nepřišla. "Je to to nejcennější, co máme. Jsme si toho vědomi a i naši pacienti nám to dávají najevo."

PRODLOUŽÍ SEZONU

Délka nutných opatření se nedá odhadnout, stejně tak fakt, kdy se do lázní vrátí pacienti a ostatní hosté. "V tuto chvíli máme podaných téměř 200 žádostí o pobyt v lázních. Díky vstřícnosti zdravotních pojišťoven je jejich platnost prodloužena o šest měsíců. Předpokládáme tedy, že ve chvíli, kdy bude zrušen zákaz přijímat k následné rehabilitační péči pacienty do lázeňských zařízení, budeme v krátké době fungovat na plnou kapacitu," potvrdila Deníku ředitelka.

Lázně jsou proto připraveny, na rozdíl od minulých let, neomezovat kapacitu ani v období tradičně tzv. mimosezónním. Tedy v listopadu, prosinci a na počátku roku, v lednu a únoru. "Bude-li o naše služby zájem, pojedeme jak se říká na plný plyn. Dokonce se moc těšíme, že budeme moct letos přivítat ještě více návštěvníků v období Vánoc a Silvestra."

NEJISTÉ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Sezona se v Konstantinových Lázních zahajuje tradičně o víkendu v polovině května. Letos by to měla být v pořadí 217. sezona a program je naplánován od 15. do 17. května. "Zahájení lázeňské sezóny je společná slavnost pro lázně, obec, místní akční skupinu i přátele a příznivce lázní. Těžko se odhaduje nejen délka omezení, ale také nálada v komunitě. Opravdu si v tuto chvíli netroufnu slíbit, že bude. Co však slíbit mohu, pokud budeme zahajovat, všichni se o tom doví a budeme rádi, když tady budou s námi," vyjádřila se Dana Jurásková.

Obec je podle slov starosty Karla Týzla na slavnostní zahájení připravena. "Zatím jsme nic nerušili, vše zůstává podle původního plánu. Chtěl bych být optimistou a říct, že se zahájení uskuteční, ale raději nebudu předvídat, stačí se podívat kolem, jak se vše vyvíjí a člověk si sám může udělat vlastní úsudek," řekl Deníku starosta.