Jedna z nejmodernějších policejních služeben České republiky teď stojí v Horšovském Týně. Nové zázemí funguje od února a stálo šestnáct milionů korun.

V Horšovském Týně vyrostla služebna. | Foto: archiv PČR

Budova vyrostla nedaleko centra města, konkrétně ve Dvořákově ulici. Předchozí prostory na náměstí Republiky už nevyhovovaly, problémem byla především statika. Policisté se proto v roce 2014 přesunuli do prozatímního objektu do Domažlic, kde zůstali až do letošního ledna. V pondělí se nová služebna v Horšovském Týně slavnostně otevřela. Na akci mimo jiné nechyběl šéf krajské policie Jaroslav Vild.