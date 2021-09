Firma Gerresheimer v Horšovském Týně rozšíří svou výrobu. Postaví další halu, v níž v první fázi zaměstná 80 až 100 lidí. Náklady na nové prostory včetně vybavení se vyšplhají na desítky milionů korun.

Firma Gerresheimer rozšíří svou výrobu a postaví novou halu. Snímek je ze stávajících prostor. | Foto: Deník/Klára Mrázová

Německá společnost se zaměřuje na produkty z plastů a ze skla pro zdravotnictví a farmaceutický průmysl. Po celém světě má 40 poboček, v roce 2001 vybudovala závod právě v Horšovském Týně, kde vznikají komponenty do inhalátorů, inzulinových či odběrových per, drogové testy a další. Díky zvyšující se poptávce se stávající zázemí zvětší. „Rozloha nové haly činí devět tisíc metrů čtverečních a bude propojená se stávajícím komplexem. Půjde o poloautomatizovaný nebo zcela automatizovaný třísměnný provoz. Vyrábět budeme především díly do přístrojů pro diabetiky nebo lidi, kteří mají astma,“ nastínily manažerky Lenka Eliášová a Václava Váchalová.