Bude to skvělá zábava, navíc okořeněná soutěžním vzrušením. A bohatý program vtáhne dospělé i děti, zkrátka všechny, kdo mají rádi psy. V horšovskotýnských sadech Petra Bezruče se totiž v neděli 29. září uskuteční už šestý ročník oblíbené Tlapkiády.

"Přijďte si zasoutěžit se svým čtyřnohým parťákem a pobavit se. Jako každý rok vás čekají námi připravené "sranda soutěže" a ani letos si neodpustíme kategorii Psí eso a nově i Voříškiádu. Všech soutěží se mohou účastnit i děti jako psovodi. Na programu budou nejen soutěže, ale i ukázky nejrůznějších kynologických disciplín, na návštěvníky čeká tombola, občerstvení, pro soutěžící bude opět připravena spousta cen a pohárů," zve za pořadatele Martina Gilchová ze spolku Tlapky v naději, který provozuje v Horšovském Týně útulek pro psy.

Soutěžní část je určena pro všechna plemena psů, ať už čistokrevných nebo "voříšků". Podmínkou je, že soutěžící musí s sebou mít platný očkovací průkaz.

Tlapkiáda ale nabídne program a soutěže i těm, kteří pejska nemají. "Pro děti bude připraven kreativní stánek s dílničkami. V sadech budou i prodejní stánky kde si budete moct zakoupit něco nejen pro vaše psí miláčky, ale i pro sebe," láká Martina Gilchová. Ta prozrazuje, že organizátoři na letošek chystají několik novinek, které budou postupně odhalovat.

Přihlásit se do soutěží je možné jednak na webu tlapkyvnadeji.cz, registrovat se lze ale také v den soutěže přímo na místě, a to od 12 do 13 hodin.

Vstupné na akci, která startuje ve 13 hodin, je dobrovolné. Výtěžek z Tlapkiády je určen na podporu psího útulku Tlapky v naději v Horšovském Týně.

Více informací najdete na https://tlapkyvnadeji.cz/