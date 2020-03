O donášku nákupu a léků se v Holýšově postará skupina dobrovolníků. Ti se začali přihlašovat po zveřejnění mimořádného čísla Holýšovského zpravodaje.

Ilustrační foto. | Foto: Konep

Právě v něm totiž holýšovští radní společně s Redakční radou Holýšovského zpravodaje zveřejnili možnost donášky nákupu a léků místním občanům. „Nabídka se týká především starších nebo nemocných obyvatel, kteří žijí v Holýšově a Dolní Kamenici a nemají blízké či známé, kteří by jim v této době pomohli,“ stojí ve zpravodaji. Dobrovolníci musí být starší 18 let, kteří by mohli pomoct s roznosem zakoupených potravin, léků či hygienických potřeb. „Cílíme nejen na studenty středních a vysokých škol, kteří mají aktuálně přerušenou výuku, ale i na širokou veřejnost,“ pokračuje sdělení. Dobrovolníci se mohou hlásit prostřednictvím dotazníku na webových stránkách města Holýšov.