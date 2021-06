Město Holýšov plánuje hned několik zásadních projektů, jakými jsou např. oprava mostu do průmyslové zóny či oprava čistírny odpadních vod.

Nový volnočasový areál vznikne na pozemcích bývalého vojenského cvičiště v Holýšově. Bude tam skatepark, pumptrack a in-line dráha. | Foto: Deník/Barbora Hájková

Zhruba do dvou let by se mohlo začít se stavbou nového školního pavilonu. Podle starosty Libora Schröpfera (na snímku) město momentálně nejvíce trápí intenzita dopravy.