Láska kvete v každém věku. Zamilovat se můžete i v domově pro seniory. Důkazem toho jsou Áťa a Libuš, jak se jim říká v domově pro seniory Clementas v Janovicích na Úhlavou, kde oba nyní žijí.

František Hanzelín a Libuše Červená našli lásku v domově pro seniory Clementas v Janovicích nad Úhlavou. | Foto: se svolením Pavla Pechouška

František (Áťa je přezdívka z dětství) Hanzelín a Libuše Červená se tam skamarádili a tráví společné chvíle. Vděčný je tak František za novou lásku, ale také splněný sen. Život měl hodně pestrý, setkal se i s Karlem Gottem.

V domově žijí necelé dva roky, jiskra přátelství či dokonce lásky mezi nimi přeskočila před pár měsíci. „Rozumíme si. Poznali jsme se na procházce, když jsme byli nedaleko na výstavě traktorů. Pak jsme si povídali na chodbě nebo ve foyer či kavárně našeho domova,“ vyprávěl František.

KVÍZ: Na Vánoce můžete vidět Anděl Páně 1 i 2. Jak dobře pohádky znáte?

Podle janovické sociální pracovnice Šárky Mertlové jde mnohdy o nejlepší lék na řadu nemocí. „Mají novou motivaci pro život. Sdílejí spolu, komunikují, chodí na procházky, jezdí na výlety. Chtějí spolu trávit čas. A mají motivaci žít jeden pro druhého,“ podotkla Mertlová a dodala, že vztahů, které vznikají až v zařízeních pro seniory, není jako hub po dešti, ale nejsou také úplně výjimečné.

František a Libuše mají v Janovicích každý svůj pokoj a rádi se navštěvují a povídají si. „Libuš ráda vypráví o svém bytě v Klatovech, o zemědělské usedlosti v Týnci u Klatov, kde má 16 hektarů, o svém dětství, kdy se narodila, kde vyrostla, kde se vyučila a tak. Mě také občas pustí ke slovu, abych jí řekl, co je nového,“ usmíval se František.

Rádi se prochází v parku nebo vyrazí na procházku po Janovicích. „V úterý máme u nás kino, to chodíme pravidelně. Zazpíváme si s harmonikářem. To jsou hezké dny. Procházky venku jsou příjemné, můžeme se pořádně nadechnout,“ shodl se pár.

Uzavření se opakuje, o svátcích nebude v Klatovech v provozu pohotovost pro děti

Oba se už těší se na Vánoce, které stráví se svými rodinami. „Syn mě asi vezme k sobě do Mirošova, já se podívám do Příkosic, do Štítova, kde mám nejlepšího kamaráda, pojedu vlakem do Rokycan. Moc rád se po roce vrátím tam, kde jsem vyrůstal,“ plánoval František. Libuše pojede na Vánoce k synovi do Prahy. „Bude to jen na pár dní, ale těším se.“

A jak o svém vztahu mluví? „Láska je pořád aktuální,“ usmála se Libuše. „My se ničeho nezříkáme, ale chybí nám tu soukromí,“ svěřil se František.

Jelikož je velkým fanouškem FC Viktorie Plzeň, splnil se mu nyní sen. Díky projektu Ježíškova vnoučata se potkal s hráči Viktorie Plzeň během akce Vánoce s Viktorkou na Náměstí Republiky. Jan Sýkora s Václavem Jemelkou mu přímo na pódiu předali kalendář a vstupenky na zápas s Astanou.

Děti z MŠ Karafiát Klatovy se čertovsky vyřádily. Přivolaly i anděla a Mikuláše

Nedávno oslavil sedmdesátku a téměř celý život pracoval jako mistr ve velké krejčovské dílně v plzeňském centru služeb na Doubravce. Šéfoval asi 25 dalším kolegům, ale většinou kolegyním. Šili pro celou Plzeň. Stálým zákazníkem byl například legendární plzeňský hokejista a světový šampion Bohouš Ebermann, další mistr světa, tentokrát v letecké akrobacii Petr Jirmus nebo Zlatý slavík Karel Gott. „Byl to asi rok 1980, kdy se u nás objevil Karel Gott. On šil u Adama, jako všichni pražští umělci, ale na nás dostal doporučení. Moc toho nenapovídal, ale byl moc příjemný a milý,“ vzpomínal František, který mu tehdy šil černý, dvouřadý oblek z vlněné látky, ta stála 400 korun za jeden metr. „Byla to jedna z těch nejdražších. Normálně stála běžná látka o půlku méně. Sako měl na dva knoflíky, tehdy se nosily rovné kalhoty na paty. Přijel ještě jednou na zkoušku a oblek jsme mu posílali poštou do Prahy.

Dílnu museli zavřít na začátku 90. let kdy nejen tehdejší Československo začalo „válcovat“ zboží od vietnamských prodejců. Nezávisle na tom se rozvedl a rozvinula se u něj psychická choroba, několikrát byl hospitalizovaný na psychiatrii v Dobřanech a nečekalo ho jednoduché životní období. Nyní ale správně bere léky a jeho zdravotní stav je výborný. Dřívější problémy zmizely.

Vánočně vyzdobený hrad Opálka rozzářil oči mnohým návštěvníkům

Paní Libuše, která bydlela v Klatovech, se vyučila kuchařkou a číšnicí v Plzni a před svatbou také pracovala v hotelu Ural na Náměstí Republiky (Dnešní Central, pozn.aut.) Po svatbě už zůstala jako žena v domácnosti a starala se spolu s manželem Josefem o zemědělskou usedlost v Týnci nedaleko Klatov. Když před deseti lety zemřel zbyla na všechno sama. Teď má ale znovu proč žít. „Já nevím, tak to přišlo. Já mám ráda lidi. Dokážu se bavit s každým,“ řekla na závěr.