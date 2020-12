Jaké jsou možnosti? Zjednosměrnění ulice Msgre B. Staška, o kterém město zatím uvažuje. Dále již zvýšené ceny parkovného na náměstí nebo úprava plochy parkoviště U Všech svatých, k čemuž je už vyhotovena studie. Největší a nejvýznamnější akcí má být vybudování parkovací budovy v Poděbradově ulici v místech autobusového nádraží.

„Parkovací budova by pomohla navýšení parkovacích míst ve městě, a tím by se některá mohla ubrat na náměstí, což je náš cíl,“ uvádí místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

ZÁZEMÍ PRO ČEKAJÍCÍ NA AUTOBUS

Již se pracuje na architektonické studii, jejímž smyslem je, aby vedení města vůbec vědělo, zda je taková stavba reálná a zda je možné zkombinovat parkovací dům s provozem autobusového nádraží. Parkovací budova by totiž měla sloužit i jako zázemí pro čekající na autobus.

„Také potřebujeme vědět, zda je technicky možné parkovací dům v těchto místech umístit, navíc v dostatečně hodnotném architektonickém vzhledu, protože dnes je autobusové nádraží spíše rušivý bod. Příliš neodpovídá estetickým hodnotám,“ líčí Antoš.

S plánovanou akcí souvisí řada otázek. Například zda má být parkoviště v úrovni země s parkovacími místy i na střeše, kam by případně auta zajížděla ze sousední Dukelské ulice, nebo zda by bylo lepším řešením podzemní parkování. To je ale především otázka peněz.

„Otevírají se možnosti financování dopravních staveb Evropskou unií a v takovém případě je zde záležitost přestupního uzlu, která s nádražím souvisí. To znamená, že do Domažlic přijedu z vesnice, na parkovišti auto nechám, přestoupím a dál pokračuji autobusem. Tím se sníží provoz automobilové dopravy v delších vzdálenostech,“ vysvětluje místostarosta.

Tato možnost je podle něj také ideální pro elektromobily, jejichž majitelé by měli v parkovacím domě možnost dobít baterky.

Výhodou je, že daný pozemek je celý ve vlastnictví Domažlic, což je v nejbližším okolí jádra města unikátní. Potenciální stavba by ani nebyla v rozporu s územním plánem města. „Otázek je zde ale pořád více než odpovědí a zahájení této akce je podmíněno připravovanou studií,“ zdůrazňuje Stanislav Antoš. Dodává, že pokud se parkovací dům bude skutečně realizovat, dojde k tomu nejdříve v dalším volebním období.