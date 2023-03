Přijít se najíst, pochutnat si a nenechat tam stokoruny, to se zdá už v dnešní době až nereálné. Ale přesto to ještě možné je. V Domažlicích najdete restauraci Pod Branou, kde jsou obědy tzv. za lidovku. Za běžnou českou kuchyni tam zaplatíte jednotnou cenu 102 Kč. Ať už chcete řízek s bramborem, maďarský guláš s knedlíkem, vepřové maso s mrkví a bramborem či vdolkem nebo zeleninový salát s kuřecím masem. Polévka vyjde na 32 Kč. „Snažíme se vařit hodně jídel, nakoupit suroviny za slušné peníze, protože ceny jsou v dnešní době hodně rozdílné. Já nakupuji ve velkoobchodě například kuřecí maso pod sto korun a v obchodě je za 160 Kč, takže nemáme důvod nějak zvedat ani ceny obědů. Zatím nám to takhle vychází. Je to dané kapacitou, protože je rozdíl, když vaříte pět obědů, než když jich děláte desítky. Neděláme žádnou velkou gastronomii, ale klasické obědy pro všechny, aby si je mohli dovolit všichni,“ řekl provozovatel Pavel Ševčík.