Televize Nova slaví 30 let a objíždí města se zajímavým programem, v sobotu zavítala do Domažlic.

Den s Novou v Domažlicích. | Video: Daniela Loudová

Celou sobotní akcí na domažlickém náměstí provázela známá moderátorská dvojice Kristina Kloubková a Martin Pouva. Stovky lidí, které se na místě střídaly, měly možnost si poslechnout rozhovory s herci ze seriálu Ulice, například známou servírkou z restaurace Milenu Pumrovou, kterou hraje Alena Štréblová, či nepříliš oblíbenou učitelkou Soňou Čechovou, kterou ztvárňuje zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková.

Zájem byl také o setkání s Dagmar Jandovou z pořadu Na lovu, která je nazývána Kvízovou dámou. Na pódiu zazpíval protagonista z pěveckých show Superstar a Tvoje tvář má známý hlas Martin Schreiner.

Zdroj: Daniela Loudová

Své kuchařské umění předvedl vítěz soutěže MasterChef Česko Jan Albrecht.

Připraven byl i další doprovodný program, který si návštěvníci užívali. „Je to fajn, že sem televize zavítala a můžeme se potkat se známými osobnostmi. Dozvíme se i něco zajímavého z jejich života. Čekala jsem to ale trochu větší podle toho, jak to propagují, ale i tak je to příjemné," řekla jedna z příchozích Václava Málková.