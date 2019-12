Demonstrace, které svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, se konaly po celé republice. Demonstranti požadují demisi Andreje Babiše, konec veřejných peněz pro Agrofert a aby premiér vrátil peníze, které mu nepatří. „Je třeba ihned zastavit státní zakázky, daňové úlevy a další dotace pro Agrofert. Státní správa tu má být pro občany, ne pro premiérovy kšefty. Andrej Babiš musí vrátit, co mu nepatří, a přestat si nás brát jako rukojmí. Česká republika není jeho firma,“ stojí v prohlášení spolku Milion chvilek pro demokracii.

V Domažlicích lidé nejen poslouchali řečníky, ale také s nimi diskutovali. Jedna z hlavních organizátorek předešlých demonstrací Jana Filipová z Kolovče mimo jiné vyzvala účastníky k většímu zapojení do politiky, veřejného života a k zájmu o veřejné dění.

Dále řečnil organizátor pondělní demonstrace Josef Johánek, který připomněl, že protesty mají smysl. „Naše činnost neskončí s Babišem, po něm přijdou jiní, které bude třeba hlídat. Zvykněme si prostě na to, že povinností občanů je svoje politiky kontrolovat a pokud se utrhnou ze řetězu, tak jim nastavit mantinely. V krajním případě, když už nejde nic jiného, tak se musí demonstrovat – to není žádné zpochybňování výsledků voleb – to je protest proti arogantnímu chování vítězů voleb a zneužívání moci,“ řekl Johánek.