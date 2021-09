S nedostatkem zaměstnanců se však domažlická městská policie potýká dlouhodobě. V posledních čtyřech letech nikdy neměla kompletní počet strážníků, což je sedmnáct lidí. Nyní jich tady pracuje pouze dvanáct. Čtyři zaměstnanci dali výpověď, pátý je dlouhodobě nemocný. Právě to zapříčinilo změny. „Situace už byla neudržitelná. Pokud bychom neomezili čtyřiadvacetihodinový režim, stávající personál bych utavil,“ vysvětlil velitel městské policie Petr Kubal.

Podle starosty Domažlic Zdeňka Nováka bylo nejschůdnějším řešením prozatímně zrušit noční hlídky, ovšem pouze během pracovního týdne. O víkendech, svátcích nebo při větších akcích, jako jsou třeba Chodské slavnosti, zůstanou nadále zachované. „Na noční služby už stejně nechodily dvoučlenné týmy, ale strážníci je absolvovali po jednom, právě kvůli nedostatku lidí,“ doplnil Novák.

Omezení nastane od 1. října. Starosta doufá, že nepotrvá příliš dlouho. „Těžko se mi to odhaduje. Ale předpokládám, že se bavíme o řádech několika měsíců,“ nastínil Novák. Zároveň se neobává, že by dočasná změna přinesla Domažlicím problémy. „Na služebně bude vždy operátor kamerového systému, který hovory přijme, záležitosti pak v terénu vyřeší státní policie,“ ubezpečil.

Kubal uvedl, že ke stabilizaci a navrácení původního nepřetržitého režimu potřebují alespoň dvě posily. „Nikdo se nám ale moc nehlásí. Mladí lidé nemají o naši práci skoro zájem. Jde o zodpovědné a náročné povolání. Máte u sebe zbraň. Musíte projít fyzickými a psychickými testy a průběžně se vzdělávat,“ vyjmenoval.

V posledních letech je běžnou praxí, že zájemci neprojdou ani přes přijímací pohovor. „Nemají maturitu, která je podmínkou, nechtějí pracovat o víkendech a dělat přesčasy a očekávají vyšší finanční ohodnocení, ačkoli nemají žádné zkušenosti,“ řekl velitel.

Nástupní plat pro uchazeče bez praxe a toho, aniž by dříve pracoval ve státním sektoru, činí 33 tisíc korun hrubého. Příplatky jsou za noční a víkendové směny. „V současnosti se přemýšlí o jednorázovém náborovém příspěvku, ale ještě to není schválené,“ zmínil velitel městské policie. O finanční motivaci budou diskutovat zastupitelé Domažlic. „Nemůžeme rozhodnutí učinit ze dne na den, ale probrat ho a pak požadavek zahrnout do rozpočtu na příští rok, který teprve začínáme připravovat,“ uzavřel starosta.

Kubal však tvrdí, že peníze nepředstavují jedinou překážku. Dalším zádrhelem jsou fyzické testy. „Zájemci neprojdou zkouškami. I když jsme požadavky oproti předchozím letům už výrazně zmírnili, stejně u zkoušek spousta lidí pohoří. Nebo neobstojí u psychotestů,“ sdělil.