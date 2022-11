„Slavnostně otevíráme důl na slídu, který byl těžený od roku 1943 do dubna 1945. Těžil se zde pegmatit. Cílem bylo získat slídu pro německý průmysl. Dnes přestřihneme pásku, bude vysvěcena soška sv. Barbory, kterou umístíme do niky v dole, kterou jsme pro ni vytvořili. Přijeli i zástupci horníků mezi nimiž je i Karel Neuberger, který zodpovídá za to, jak my důl provozuje, je jakýmsi kontrolorem, který v každém dole musí být, což je dané předpisem,“ řekl za spolek Domažlický dějepis, který se o otevření dolu zasloužil, Jaroslav Dvořák.

Prostory dolu jsou obrovské. Páteřní chodba má 330 metrů, je rovná a končí větrací šachtou. Ve zhruba dvou třetinách chodby jsou boční štoly, jež ústí do komor, kde se dolovalo. Kromě slídy se tam těžil také křemen. Vznikly tam dokonce i dómy, které mají na výšku šest metrů a je jich tam několik. Ten poslední, kde bylo největší ložisko, má zhruba dvacet metrů.

Díky umytí stěn dolu, za čímž stojí dobrovolní hasiči, prostory odhalily opravdovou nádheru. „Je to zázrak. Ukázaly se tam veškeré žíly, krystaly a formace, které doposud nebyly vidět. Důl má celostátní význam, máme potvrzeno, že je to jediný přístupný důl na slídu v republice,“ pochvaloval si Dvořák, který je nadšený, že se jim vše podařilo a mohou důl otevřít veřejnosti: „Znamená to pro nás, že jsme došli do cíle, protože se nám podařila fantastická věc. Důl jsme dostali do správy 22. února v letošním roce a dnes ho otevíráme. Je vyčištěný a myslím, že jako jediný důl v České republice je kompletně omytý. Nánosy, které zabraňovaly tomu, aby se tam mohli návštěvníci podívat, se podařilo odhalit.“

Pro zájemce, kteří se chtějí do dolu podívat, spolek připraví rezervační systém, kde se budou moci lidé objednat na prohlídku. Ta se uskuteční vždy po deseti lidech. Než bude rezervační systém spuštěn, je možné se domluvit telefonicky.

Práce spolku otevřením dolu nekončí, mají i další plány. Starosta Domažlic Radek Wiesner zmínil i možnost vybudování geoparku.