Kapacita nového kravína, který bude dokončený příští rok v červnu, činí téměř 300 kusů. „V současné době produkujeme zhruba osm a půl tisíce litrů mléka na dojnici za rok, v novém prostředí očekáváme nárůst asi o dva tisíce litrů na dojnici za rok,“ porovnal Uher. Společnost prodává mléko do německého Goldsteigu.

„Výstavbou nové velkokapacitní stáje se výrazně zlepší životní podmínky zvířat, které budou mít příznivý vliv na produktivitu, v neposlední řadě na zdravotní stav ustájených zvířat. Mimo to se zlepší pracovní podmínky pro zaměstnance živočišné výroby,“ sdělil ředitel Zemědělské společnosti Čerchov Stanislav Uher s tím, že ve druhé fázi dojde také na modernizaci dojírny.

Práce, které by měly být hotové v červnu příštího roku, se dělají za provozu. Po dokončení by měly dojnice dávat o dva tisíce litrů mléka za rok víc.

