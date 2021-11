Krásně vánočně se o prvním adventním víkendu rozzářily Čepice, obec nedaleko Sušice. Světelnými řetězy je ozdobena prakticky celá ves a především její nábřeží. Svým vzhledem láká v předvánočním období mnoho návštěvníků, kteří si nenechají tento pohled ujít. Za tímto jedinečným pohledem stojí mimo mnoha tamních obyvatel také známý kytarový virtuóz Lubomír Brabec.

Vánoční výzdoba v Čepicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Vzniklo to postupně. Dali jsme pár světýlek, zjistili jsme, že je to hezké, a tak jsme se rozhodli, že bychom ozdobili vánoční stromek. A když už jsme byli u něj, tak jsme se dali i do kapličky. Nešlo o okamžité rozhodnutí. Máme tady fajn partu, sousedé se začali přidávat a nazdobili si také chalupy. Jediné, na čem jsme se domluvili, že dodržíme nějaké barvy, aby z toho nebyl cirkus,“ řekl Brabec, který v Čepicích žije.