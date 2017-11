V centru Domažlic neubývá drobných nehod

Domažlice – I několik drobných nehod týdně řeší policisté nebo sami jejich účastníci na domažlickém náměstí, které je jedním velkým parkovištěm.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Problémy nastávají hlavně při vycouvávání zaparkovaných aut do středu náměstí na průjezdní komunikaci. „Stalo se mi to začátkem října, když měli v Německu svátek. Náměstí bylo narvané a starší řidič s chamskou značkou při couvání narazil do nárazníku a blinkru na mém autě,“ popsal svoji zkušenost Pavel Hulín. Protože škoda vznikla jen drobná, domluvili se oba účastníci na na její úhradě mezi sebou.

Podobné typy nehod řeší i dopravní policisté, pokud jsou jim nahlášeny. Aktuálně hledají svědky nehody, ke které došlo v době od 14 hodin 18. října do 7.30 hodin 23. října v Hradské ulici před domem č. p. 87.

„Nezjištěný řidič tam autem poškodil levý přední blatník zaparkovaného Volva. Po střetu nezastavil na místě dopravní nehody, nesepsal společný záznam o dopravní nehodě a z místa dopravní nehody ujel. Škoda na vozidle Volvo byla vyčíslena na 5 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.