Blížejov se rozroste. Na obecním pozemku u stávající zástavby vznikne 35 parcel, kde vyrostou rodinné domy. Projekt vyjde na zhruba 50 milionů korun.

Pozemek u stávající zástavby koupila obec. Vyroste na něm pětatřicet domů | Foto: Deník/Klára Mrázová

Obec už za sedm milionů koupila pozemek. „Teď připravujeme projekt, který by měl být hotový do konce října. Pak požádáme úřad o stavební povolení. Jakmile ho dostaneme, vybereme dodavatele, který zajistí veškerou technickou vybavenost,“ vyjmenoval jednotlivé fáze příprav starosta Blížejova Jiří Červenka. Pokud vše dobře půjde, už příští rok by obec mohla prodávat parcely.