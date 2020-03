ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Jedním z nich je kdyňská městská knihovna. „Platí to až do odvolání. Výpůjčky se čtenářům automaticky prodlouží a pokuty se vybírat nebudou,“ zmínila zaměstnankyně knihovny Helena Laznová s tím, že možnost vypůjčení knih jiným způsobem k dispozici nebude. To mají zavedeno třeba v Bělé nad Radbuzou, kde po telefonické domluvě si lze knížky pak vyzvednout na pokladně městského úřadu.

Dveře zavřely i domažlické školky. „Celou situaci jsme konzultovali s řediteli školských zařízení, další jednání proběhla i s krajským úřadem. Na základě těchto jednání a skutečnosti, že i v ostatních městech regionu se školky uzavíraly, jsme učinili totéž opatření,“ řekl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš s tím, že zatím zůstává otevřená Dětská skupina Sluníčko Domažlice. Nicméně počet dětí v současné době ve školkách nebyl příliš vysoký, někde byla kapacita naplněna jen z 50 či 30 procent.

Školka se zavřela i v Horšovském Týně. Tam se od 13. března ale zavírá i Regionální informační centrum a do odvolání se ruší i všechny naplánované akce, včetně filmových představení, jazykových a tanečních kurzů. Zakoupené vstupenky ale zůstávají v platnosti. Všechny akce padají i v Domažlicích. Některé už ale mají stanovené náhradní termíny, a to u besedy s Josefem Dvořákem, která se přesouvá na 26. října, a u dalších jsou termíny v jednání, například u koncertu skupin Jelen, Wohnout a Poutníci.