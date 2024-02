„Už toho máme dost,“ bylo heslem čtvrteční protestní akce, do níž se zapojily také více jak tři desítky traktorů a dalších zemědělských strojů z Domažlicka a Tachovska ve čtvrtek 22. února dopoledne.

K celoevropskému protestu se připojili svojí jízdou i zemědělci z Domažlicka a Tachovska | Video: Deník/Monika Šavlová

Ze dvora Zemědělského obchodního družstva v Mrákově tak na protestní jízdu Domažlickem vyrazila kolona vozidel zemědělců z Mrákova, Meclova, Puclic, Staňkova, Záhořan, Srbice, ale také Kladrub u Stříbra. Na Folmavě se k nim připojili protestující zemědělci ze sousedního Německa. Celá akce byla součástí evropských protestů vyzývajících Evropskou komisi k řešení již neudržitelného stavu nejen zemědělství.

Kolona vozidel v silném dešti za policejního doprovodu vyrazila v 9 hodin ráno směrem na Českou Kubici, odkud pokračovala na Folmavu. Zde se k protestujícím připojila skupina německých zemědělců, kteří však nepřijeli traktory ani dalšími velkými stroji neb je na zimu mají uloženy v depozitu. Společně pak všechna vozidla dvakrát objela okruh mezi kruhovým objezdem na Folmavě a v Draženově.

Vítání občánků v Tachově byla dámská jízda. Zúčastnila se pouze děvčátka

„Rozhodně neprotestujeme kvůli dotacím. Jeden z hlavních důvodů, proč se dnes celoevropského protestu účastníme je požadavek na úpravu Green Dealu, který nás tlačí do zvyšování nákladů, snižování efektivity a zdražování cen naší produkce,“ řekl Deníku před začátkem akce jeden z hlavních organizátorů Jiří Schamberger za Zemědělské obchodní družstvo Mrákov a Okresní organizaci zemědělského svazu Domažlice. Ten dále poukázal i na další problematiku, která zemědělce tíží a to jsou dovozy komodit z Ukrajiny a Jižní Ameriky. Zatímco u nás jsou jasně dané předpisy, jak se má co pěstovat, dovážené komodity nikdo řádně nekontroluje a to, co čeští zemědělci nesmí na trh vůbec dodávat, se pak běžně prodává z dovozu. „A také protestujeme proti přemíře byrokracie, díky níž nemůžeme pořádně dělat svoji práci,“ doplnil Schamberger. „Dlouhodobě upozorňujeme také na protierozní opatření, která jsou přehnaná a ztěžují nám natolik naši práci, že nejsme schopni vyrábět efektivně,“ pokračoval se výčtu důvodů člen organizačního týmu Robert van Herwerden. „Stát se tváří jako ochránce půdy, ale každý kdo jede kolem dálnice, tak vidí, jak zemědělská půda mizí pod zástavbou nových a nových hal,“ doplnil další z mrákovských organizátorů.

Chodrockfest odhalil již více než polovinu kapel, které letos zahrají

Ke stávce se připojil i soukromý zemědělec Josef Hruška z Pasečnice se synem. „Sice jsme si tuhle práci vybrali, ale nečekali jsme, že nám Evropská unie bude živnost takto ztěžovat. Práce v zemědělství je náročná sama o sobě a požadovaná byrokracie nám bere spoustu času,“ řekl. „Nyní se nám telí krávy, máme 70 matek, které společně s telaty musíme ohlídat. A pak ještě sedáme k papírování. Někdy pracujeme skoro 20 hodin denně, abychom vše zvládli. To co po nás nyní chtějí, to už je prostě moc,“ neskrývá rozladění Josef Hruška s tím, že doufá, že se celou situací začne někdo i právě díky protestní akci konečně zabývat.

„Regulujte především to, ať jsou podmínky všech zemědělců v EU stejné. Slibujete to už více jak 20 let. Opak je však pravdou,“ vzkazují zemědělci politikům. (šav)