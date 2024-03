Iva Richtrová z Lštění nedaleko Blížejova přeměnila svou zálibu pro šití v pomoc psům z útulku. Výtěžek z prodeje jejích ručně šitých výrobků podporuje chod útulku Tlapky v naději v Horšovském Týně.

Batohy, kabelky, tašky, penály a další věci šije nejen se psí tématikou Iva Richtrová z Domažlicka. Výtěžek z prodeje jde na provoz psího útulku Tlapky v naději. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Pejsci patří k rodině Ivě Richtrové ze Lštění na Domažlicku po celý život. Když jí zdravotní potíže znemožnily chodit do práce, rozhodla se, že bude užitečná po svém. Ivě došlo, že ne každý chlupáč se má tak dobře, jako ti jejich. Proto se rozhodla, že pomůže alespoň těm, co žijí v útulku Tlapky v naději v Horšovském Týně. Začala šít tašky, batohy, polštáře a další věci, kdy výtěžek z prodeje putuje právě na chod útulku.

O veškeré dění kolem světa psů se začala více zajímat už v roce 2004, kdy si domů dovezli první fenku Elišku, které však doma nikdo neřekl jinak než Lízinka. „Byli jsme pro ni tehdy ve Stříbře, přebírali jsme ji od jedné paní v holobytu a celé místo na mě tehdy nepůsobilo nijak dobře,“ vzpomíná Iva. Za údajně čistokrevnou fenečku bez papírů zaplatila pět tisíc. Že s chovem nebylo vše v pořádku zjistila záhy, kdy Lízinka musela být v půl roce pro vleklé zdravotní problémy operována. Nicméně život plynul dál a štěně dělalo rodině jen radost. Ta se stala o to větší, když po pár letech náhodně Iva zahlédla v televizi pořad o původní majitelce fenky a jejích podivných praktikách a neodborné péči o psy, které bylo na hranici týrání. „Tehdy mi došlo, že tím, že jsme si Lízinku vzali, jsme jí vlastně zachránili život,“ vypráví Iva. Fenka se rodině nakonec rodině odvděčila štěňátky, z nichž si ponechala další fenečku, Betynku. Iva se tak ještě více začala zajímat o vše, co se psy souvisí a navázala bližší kontakt s provozovatelkou útulku v Horšovském Týně Martinou Gilchovou.

„Lízinka odešla do psího nebe a rodina zatoužila po klasickém voříškovi, aby Betynka nebyla sama. Dlouho se mi nedařilo nic sehnat, až v předvečer Štědrého dne roku 2018 jsme dostali informaci, že muž od Domažlic nabízí štěňata, jejichž matka přišla o mléko a nemůže je krmit. A pán se o ně sám nemohl dostatečně starat,“ líčí Iva Richtrová. Rodina neváhala ani minutu, k dotyčnému vyrazila a domů si dovezla třítýdenní Žofku. Dala si tak nejhezčí vánoční dárek, jaký si mohla přát, i když oběma pejskům chvíli trvalo, než se z nich stali nerozluční parťáci, což jim pár let, než navždy odešla i Betynka, vydrželo.

Přišel rok 2019 a Iva začala mít problémy s páteří, dlouhou dobu byla na nemocenské, která se nakonec přelila v invalidní důchod. A najednou začala mít spoustu volného času. Téměř dvacet let pro radost sobě a blízkým se věnuje pachtworku. Jedná se o sešívání malých ústřižků v jeden celek, Iva tak šila od prostírání po deky, až rodinu a přátele doslova zahltila. Ve stejném čase objevila přes internet malý rodinný obchod M-látky v Ústí nad Labem, který se specializuje na tisk na látky a prodej látek a svých výrobků. Nechala se motivovat a objednala si první zboží. V tu chvíli přišel nápad, že by svoje výtvory mohla směřovat úplně jiným směrem, být ještě více užitečná a poté, co našila krabici plnou kabelek, batohů, taštiček a dalších věci, nabídla je do charitativního bazárku horšovského útulku. To však provozovatelka útulku odmítla s tím, že tak krásné a kvalitní věci by raději prodávala přímo v útulkovém stánku, se kterým objíždí různé trhy, jarmarky a poutě.

Slovo dalo slovo a obě ženy se dohodly. Iva neskrývá obrovskou radost, že může být užitečná, Martina se raduje stejně neb díky ochotné nadané ženě získává finance tolik potřebné pro udržení chodu útulku. V roce 2022 a 2023 tak Iva pro útulek našila desítky výrobků, kdy materiál na ně i sama zafinancovala, částka za něj dosáhla téměř dvou desítek tisíc, v letošním roce se obě ženy dohodly, že útulek část materiálu zafinancuje a Iva odvede práci. „No tak to chce Martina, ale já stejně přidám i něco ze svého, ti pejsci tam si to zaslouží,“ usmívá se sympatická žena. Nezapomíná však říct, že v uplynulém roce dostala darem od rodiny Moravcovi krabici plnou potisků s menšími vadami, z níž i přesto vybrala spoustu kvalitního materiálu, který použila. Iva také přiznává, že kdyby to jen trošku šlo, rádi by si s mužem vzali z útulku i pejska, ale fenka Žofka je zvyklá žít jako jedináček a těžko by si na dalšího parťáka zvykala.

Letošní první prodejní akce, kterou Tlapky v naději pořádají, je v květnu a provozovatelé útulku se rozhodně nemusí bát, že by neměli co prodávat. Iva pro ně má již přichystány tři plné krabice a navíc je ochotná stejně jako vloni jít do stánku pomáhat s prodejem.