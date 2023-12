Opuštění pejsci v útulku v Horšovském Týně touží po krásných Vánocích. Pomůžete?

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Stejně jako lidé i pejsci v útulku Tlapky v naději v Horšovském Týně by rádi měli alespoň trochu veselé Vánoce. Přáli by si, když už nemají vlastní domov, aby jim Ježíšek alespoň přinesl pod stromeček nějaké dárečky, ze kterých by se mohli radovat. A to samé by si pro ně přáli také pracovníci útulku. Proto připravili akci Ježíšek pro chlupatý kožíšek. Užít si společnosti čtyřnohých štěkálků a předvánoční pohodu můžete v sobotu 16. prosince, kdy se bude v útulku zdobit vánoční stromeček.

Akce Ježíšek pro chlupatý kožíšek se koná v sobotu 16. prosince v útulku v Horšovském Týně. | Foto: Tlapky v naději