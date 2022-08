Mluvčí ZČU Šárka Stará informovala, že v roce 2021 zaplatila univerzita za energie celkově 58 milionů korun, z toho nejvíce za elektrickou energii – 29 milionů korun a tepelnou energii – 28 milionů korun. Náklady na plyn a lehké topné oleje dosáhly přibližně jeden milion korun. „Plyn ZČU spotřebovává pouze v Chebu, letos však přejde na městské dálkové vytápění. Oproti roku 2021 je např. u silové elektrické energie k dnešku nárůst sedminásobný,“ přiblížila mluvčí s tím, že aktuálně má ZČU nasmlouvané ceny energií do konce roku 2022. „Ceny pro rok 2023 vzejdou z veřejné soutěže,“ dodala.

Rektor Miroslav Holeček ujistil, že i přes rapidní nárůst cen energií, studenti na podzim do školy nastoupí. „Z hlediska extrémních cen energií se vysoké školy ocitly v pasti. O přechodu na distanční výuku zatím neuvažujeme, vnímáme to jako zcela krajní řešení, které by muselo být důkladně ekonomicky podložené. Pro celé vysoké školství v ČR je důležité, aby se hledaly jiné cesty,“ oznámil Holeček.

Na univerzitě bezplatně poradí, jak nakládat s energiemi

Milan Pospíšil ve čtvrtek ČTK sdělil, že rok 2023 bude kritický, protože valná většina vysokých škol má nasmlouvané energie do konce roku 2022, ale zaplatit energie za rok 2023 při současném vývoji cen je mimo možnosti vysokých škol bez toho, aby jim stát pomohl. Pospíšil také uvedl, že předseda České konference rektorů (ČKR) Martin Bareš proto jedná s vládou o možnostech pomoci od státu.

RVŠ a ČKR podle Pospíšila teď zároveň připravují krizové scénáře pro případnou úpravu zimního semestru. „Vážně se zvažuje, že by se upravil konec zimního semestru a v zimě se třeba přešlo na on-line výuku s tím, že by se pak prezenční výuka doháněla v létě, takže by nekončil semestr na začátku června, ale končil by třeba až v červenci,“ řekl ČTK Pospíšil.