V Dobré Vodě na Klatovsku mají unikátní skleněný oltář a v Kvíčovicích na Domažlicku se pyšní raritami, ale ze železa. Tamní umělecké kovářství Jiřího Brože vykovalo železnou sochu Panny Marie v životní velikosti a kovářskými díly vybavilo interiér kapličky sv. Petra a Pavla.

Kaple sv. Petra a Pavla v Kvíčovicích. | Video: Deník/Daniela Loudová

Od záměru po samotnou instalaci sochy Panny Marie, která se uskutečnila v květnu, uběhly téměř dva roky. „Socha Panny Marie je v životní velikosti, vyrobená z oceli, pozinkovaná a nastříkaná kovářskou černou barvou a je na ní přidáno lehce stříbrné patiny. Okolo hlavy má 12 hvězd, které jsou zdobené plátkovým zlatem. Socha je umístěna na několikatunovém kameni, který jsme sem dovezli, a je rovněž nasvícena. Socha, jejímž autorem je Dmytro Romaniuk, vznikla v našem kovářství, které má tradici přes 100 let,“ řekl Deníku Brož.

K soše mají své pouto i tamní děti, jelikož je kováři přizvali, když se socha vyráběla, a podílely se na výrobě korálků na růženec.

Socha byla odhalena v květnu tohoto roku a už to budilo velký zájem. Zúčastnilo se okolo 150 lidí, nejen místních. „Snažil jsem se zvát lidi, o nichž vím, že se o tyto věci zajímají. Potěšující pro mě bylo i to, že jsem přivezl na akci přes třicet růženců s myšlenkou, že by o ně při této příležitosti mohl být zájem, když by si je lidé současně mohli nechat požehnat. A všechny se rozebraly,“ poznamenal Brož.

Takto unikátně pojaté kované plastiky jsou v republice v současnosti pouze dvě - sv. Jan Nepomucký od loňského roku na mostě ve Spáleném Poříčí a nyní Panna Marie v Kvíčovicích. „Ve Spáleném Poříčí po nás původně chtěli sochu ve 2D, ale my jsme je přesvědčili, že by tohle bylo zajímavější. Soch svatých vzniklo v minulosti poměrně dost, ale většinou z pískovce, tahle je ze železa a i styl provedení je originální, unikátní. Jde v podstatě i o takový moderní, vzdušný styl, který se hodí téměř kamkoliv,“ sdělil Romaniuk.

Dalším unikátem, kterým se Kvíčovice mohou pyšnit, je kaple zasvěcená sv. Petrovi a Pavlovi, o jejíž výzdobu se opět postaralo kovářství. „Pro zajímavost jsem se ptal sousedů, zda si kapli pamatují otevřenou. Ani ti nejstarší si nevybavovali, přestože se nachází kaple v centru obce,“ uvedl Brož s tím, že nyní je kaple trvale přístupná.

Obec ji v loňském roce opravila a kovářství oslovila, zda by se neujalo výzdoby interiéru. A tak dle jejich návrhu vzniklo unikátní dílo. „Uvnitř je z mědi tepaný sv. Petr a sv. Pavel v místě oltáře, vše je podsvícené. Do toho jsou vložené uranové koule, jež vrhají zajímavé nazelenalé světlo. Nad oltářem je odlitý Ježíš Kristus na kříži a celá tato hlavní část je tvořena a spojena v celek kovaným stromem. Dále je zde čtyřramenný svícen, mísa na svěcenou vodu, okované světlo i dveře,“ popsal Brož.

Na zdi je také další zajímavost, kterou je do tabulky vyražená modlitba Otče. V samém centru kaple jsou umístěny dvě hvězdy, jež označují symbolický střed a tok energie. „Jde o unikátní umělecké dílo. Takto pojaté vybavení kaple nemá v České republice obdoby,“ zve do Kvíčovic starosta obce Jan Bostl.

Sochu Panny Marie obci kovářství věnovalo a kaple byla dělaná na zakázku.