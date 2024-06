Rekonstrukce unikátní podvodní pozorovatelny se vydařila a návštěvníci Lomečku u Starého Klíčova se na ni mohou znovu těšit. Žádná jednoduchá práce to ale nebyla. Letos je tomu třicet let, co tam Zdeněk Zrůst, který Lomeček provozuje, zakotvil.

Lomeček ve Starém Klíčově na Domažlicku. | Video: Daniela Loudová

Podvodní pozorovatelna, kterou je Lomeček proslavený, potřebovala rekonstrukci. Jelikož šlo o nákladné práce, byla na tuto akci vyhlášena sbírka a vše se podařilo. „Sbírka dopadla fantasticky. Zjistili jsme, že když jsem vyšel s kůží na trh, tak že nás lidi mají rádi a to byl nejlepší pocit. Vybraly se peníze, které jsme požadovali. Dokonce se vybralo ještě asi 40 tisíc korun navíc, za což jsme úplně neskonale vděční. Děkujeme moc ještě jednou všem lidem, kteří nás podpořili a rekonstrukce je de facto hotová. Teď už zbývají jen elektroinstalace, přidat světla a jsme hotoví. Takže jsme to stihli. Povedlo se to všechno a kabina svítí jako nová,“ řekl Zrůst.

Práce byla dle jeho slov hodně náročná. Pozorovatelna se totiž nevytahovala, jak by si mnozí představovali, ale dělalo se i pod vodou. „Měli jsme tady statika, ten na pozorovatelnu koukal, říkal, že není třeba ji vytahovat, že stačí prostě obnovit některé věci, co jsou třeba. Takže jsme to vlastně dělali všechno ve vodě z mola. Bylo to náročný, ale je to hotový. Lezl jsem tam jako opičák, tři dny jsem se nemohl hýbat. Poslední nátěry jsem dělal už sám, protože všichni už odpadli a ještě nám pořád pršelo, takže to náročné bylo, ale já jsem rád, že to je. Takže je vlastně všechno v pořádku,“ sdělil Zrůst.

Zdroj: Daniela Loudová

Lomeček už je nyní přístupný veřejnosti, ale oficiálně bude sezona zahájena o víkendu 15. a 16. června, kdy by mělo být již vše kompletně hotově. Včetně nové příjezdové asfaltové cesty. „Obec nám zaplatila vjezd do Lomečku asfaltový, což jsme rádi, protože kolikrát sem potápěči v zimě nevyjeli. Teď bude snazší vše udržovat,“ poznamenal Zrůst, který je v Lomečku už třicet let a zpočátku nepočítal s tím, že tam bude působit tak dlouho, ale nelituje. „V životě, když jsem něco dělal, tak jsem v tom oboru dosáhl poměrně rychle úspěchu a přestalo mi to bavit a Lomeček mě zastavil. Cítil jsem to tak. Tím, že jsem tady chtěl něco vypěstovat, tak to nebylo na dva roky. Mám rád rostlinky, jsem trošku zahradník. Vlastně jsem si na to, abych viděl svůj výsledek, musel počkat. No a to mě automaticky samo zastavilo. Já jsem rád, že to tak bylo. Bylo to 30 let radosti. Jsem tady rád. Jsem rád, že se to stalo, je to celý skvělý,“ zhodnotil Zrůst.

Josef Buršík získal status odbojáře. Ministerstvo obrany ocenilo jeho činy

A jubileum oslaví se všemi návštěvníky. Chystá našlapané léto plné koncertů a jiných akcí. „Koncerty jsme udělali skoro každý víkend. Chtěli jsme lidi trochu potěšit, že jsme tady 30 let, tak jsme připravili krásný program a budeme rádi, když lidé potěší nás a budou sem na ně chodit,“ uzavřel Zrůst.

První koncert se uskuteční na zahájení sezony, a to 15. června, kdy zahraje ZUŠ Domažlice s vystoupením Mladí ladí muzikál.