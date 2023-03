Unikátní důl Na Kole v Domažlicích, jediné zpřístupněné místo v republice, kde se dříve těžila slída, je k vidění již od října minulého roku. Letos je připravena nová podívaná, zpřístupněny budou další desítky metrů.

V Domažlicích byl otevřen unikátní důl na slídu, nabízí krásnou podívanou | Video: Daniela Loudová

Prostory dolu jsou obrovské. Páteřní chodba má 330 metrů, je rovná a končí větrací šachtou. Ve zhruba dvou třetinách chodby jsou boční štoly, jež ústí do komor, kde se dolovalo. Kromě slídy se tam těžil také křemen. Vznikly tam dokonce i dómy, které mají na výšku šest metrů, a je jich tam několik. Ten poslední, kde bylo největší ložisko, má zhruba dvacet metrů.

Díky umytí stěn dolu, za čímž stojí dobrovolní hasiči, prostory odhalily opravdovou nádheru. A nyní budete mít možnost vše porovnat v nové otevřené části, která bude přístupná od března. „Bude zpřístupněno dalších 40 metrů štoly, kde je původní povrch s nánosy po těžbě. Důl Na Kole je unikátní hned ze dvou důvodů. Je to jediný zpřístupněný důl na slídu v celé České republice a je také omytý, zbavený veškerých nečistot usazených na stěnách. Otevíraný úsek končí částí, která byla záměrně ponechána v původním stavu. Pod nánosy nejsou vidět minerály a horniny, které jinak v celém dolu září čistotou. Na konci prohlídky návštěvníci uvidí velmi působivý kontrast toho, jak důl vypadá po umytí, co vše bylo k vidění, a stavu původního, když horníci ukončili těžbu. Kontrast je překvapivý a mnohé určitě zaujme,“ uvedl za spolek Domažlický dějepis, který se o otevření dolu zasloužil, Jaroslav Dvořák.

V Lomečku u Mrákova můžete pohlédnout jeseterovi do očí

V dolu lze vstoupit do světa geologie, prohlédnout si krystaly slídy, berylů nebo třeba křišťálu, ale i dalších minerálů. „Naším záměrem je ukázat důl očištěný a stav, ze kterého vzešel, když desítky let nikdo neviděl, co se pod nánosy skrývá,“ dodal Dvořák.

Na prohlídku dolu je možné se objednat přes web spolku Domažlický dějepis.