Raritou, která není zcela běžná, se může chlubit Bělá nad Radbuzou. Je jí umělé kluziště, na kterém na vás nesněží, neprší ani nefouká, je totiž ve stodole. Kluziště je hojně využívané.

Kluziště v Bělé nad Radbuzou. | Video: Daniela Loudová

„O tom, že bych rád měl v Bělé umělé kluziště, jsem uvažoval už dlouho. Všude ale byly problémy s tím, že tam byl prach, listí, které by se muselo zametat, pršelo by na něj, foukalo a podobně. Pak ale vznikla stodola, což je unikátní místo, kde přes zimu stejně nic není, tedy od ledna cca do března. Tak jsem tam vzal firmu, která kluziště dělá, té se to moc líbilo, řekla, že to tam půjde. Tak jsme se domluvili, pronajali jsme si kluziště. A úspěch předčil mé očekávání. Je hojně využívané,“ řekl starosta Bělé nad Radbuzou Libor Picka.

Kluziště využívá k hodinám tělocviku škola i školka, čímž naplňuje i cíl, přivést děti více ke sportu. „Myslím si, že jde o hodně úspěšný projekt,“ poznamenal Picka.

Zda půjde o premiéru a zároveň derniéru, to se ukáže dle vyhodnocení. „Zatím jsou takové ohlasy, že pokud to půjde, tak si to koupíme, nebudeme si to pronajímat. Uvidíme, až to vyhodnotíme na konci února. Zatím uvidíme,“ uvedl starosta.

Kluziště je otevřené každý den v daných časech, vstupné je jednotné – 50 Kč za osobu na den. Na místě si můžete nechat brusle i nabrousit. I když venku mrzne a dá se bruslit na rybnících či nyní i na zamrzlých loužích či lagunách, tak kluziště nabízí jistý komfort. „Nefouká tam, neprší, zimní dny jsou krátké a ve stodole můžeme rozsvítit a bruslí se až do večera. Jsou tam toalety, občerstvení, zázemí a i ohřívače. Je to tam v podstatě jako na zimáku,“ dodal Picka.

Kluziště si užívají děti i celé rodiny.