„Jednoho dne mě vzbudily strašné výbuchy. Okna i celé domy se otřásaly. Věděla jsem, že bombardování začalo už i u nás. Zavolala jsem svému manželovi, kde je, a on, že jede za prací do Charkova. Říkala jsem mu: Do jaké práce? Vždyť začala válka,“ vypráví se slzami v očích pětačtyřicetiletá Tatiana, která do Malesic přijela z Vinnycké oblasti.

„Manžel zůstal v teritoriální obraně na Ukrajině. Já vzala své dvě děti a odjeli jsme do Plzně, kde pracuje můj starší syn. Nastoupil tu do zaměstnání měsíc před tím, než vypukla válka. Posílal mi fotky Plzně a zdejší přírody, jaké je to tu hezké. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se sem za ním za pár týdnů vypravím. Mám sice známé v Itálii, ale chtěla jsem do Čech a být nablízku svému synovi,“ vysvětluje dále Tatiana, která na Ukrajině pracovala jako doktorka a poté i jako učitelka.

„Vůbec bych nečekala, že nějaký stát přijme tolik úplně cizích lidí a nechá je u sebe žít. Jsme Čechům hrozně vděční, všichni jsou velmi laskaví. Pořád nám někdo nosí jídlo a oblečení. Pro děti dělají lidé zábavy, aby se nenudily. Starosta k nám dochází denně a pořád se ptá, jestli něco nepotřebujeme,“ říká Ukrajinka a dodává: „Dozvěděla jsem se, že Rusové prý začali používat na Ukrajině i fosforové bomby, které jsou zakázané. I když nám se podařilo utéct, někteří naši známí se musí pořád schovávat před bombami ve sklepích. Modlíme se za to, aby Evropa nadále posílala zbraně na Ukrajinu, a aby tam uzavřela vzdušný prostor.“