Není to ale jediná chystaná úprava. Státní pozemkový úřad (SPÚ) připravuje výstavbu nové polní cesty od silnice první třídy do zemědělského areálu, která naváže na panelovou cestu směrem k Petrovicím. „Konečně tím vytěsníme zemědělskou dopravu přes obec. Traktory tady vozí krmení, hnůj, zkrátka všechno,“ popsal starosta. Vozovka bude nově asfaltová a kompletně ji zaplatí SPÚ.

Vedení obce už nechalo zpracovat projekt, poté požádá o stavební povolení. „Čekáme na vhodnou dotaci. Chceme být připravení, až bude vypsaná, abychom o ni hned požádali. Snad vše vyjde příští rok,“ doufá Kalčík. Zatím není jasné, kolik bude cyklostezka stát. Nedaleký Draženov by se k projektu připojil z druhé strany. Dosud cesta končí u čerpací stanice. Nově by se odtud protáhla až ke zmiňované křižovatce na Petrovice.

Podle starosty Újezdu Václava Kalčíka se sportovci uvedenému úseku často vyhýbají. Vozovka pro ně není příliš bezpečná, navíc po ní motoristé jezdí rychle. Řešením by byla právě cyklostezka, kdy se stávající komunikace rozšíří o tři metry. „Šlo by o zhruba kilometrový úsek od odbočky na Petrovice ke křižovatce na Újezd,“ sdělil starosta.

Cyklisté, kteří směřují z Draženova do Újezdu, musejí jet po frekventované silnici první třídy. Situace by se ale mohla změnit. V plánu je totiž nová cyklostezka.

