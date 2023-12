V červnu domažlickou radnicí zatřáslo zemětřesení, zastupitelstvo odvolalo starostu Radka Wiesnera (ANO). Stalo se tak poté, co se část koaličních zastupitelů ANO přidala přidala k opozici, čímž získala dostatek hlasů. Obyvatele města dění rozhořčilo, ozývala se prohlášení "Na co jsme chodili k volbám?" nebo "Chtěli jsme změnu a je zase vše při sterém." Do křesla starosty tak usedl místostarosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Tím ale změny na radnici neskončily. O několik dní později rezignoval na post zastupitele a místostarosty Josef Kříž (ANO) a na post radního David Všetečka (ANO), kteří nechtěli za vzniklé situace být součástí vedení města. V červnu také dostalo Městské kulturní středisko nového ředitele Hanuše Klůse. Pro ztrátu důvěry rady města byl však na konci října odvolán.