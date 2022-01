Pod vedením zkušeného lektora Joea Dalea si mohl vyzkoušet praktické využití aplikací, které jsou vhodné pro výuku jazyků.

Cílem programu bylo mimo jiné poznat historii a kulturu Dublinu a Irské republiky, což je podle Diviše dobré především pro výuku reálií. „Člověk může poskytnout daleko ucelenější informace spojené s osobními zážitky,“ řekl.

Navíc si kantor vybral ubytování v městské čtvrti Blanchardstown u irské rodiny, aby poznal blíže mentalitu Irů.

„Ze zhlédnutých míst se mi nejvíce líbilo Muzeum irské emigrace – EPIC, kde moderní filmové sekvence seznamovaly s interaktivní výstavou, historií Irska, s emigračními vlnami.

Navštívili jsme i další muzea a galerie, velkolepou knihovnu Trinity College, v níž je přes 200 tisíc knih. Byli jsme v Phoenix parku, kde se nachází rezidence prezidenta Irska,“ popsal poznávání Irska Diviš.

V Dublinu ho překvapil systém dopravy. „Nedalo se přejet mezi okrajovými částmi, muselo se vždycky jet do středu. Takže, ačkoliv jsme bydleli v městské části Dublinu Blanchardstown, která je nedaleko letiště, žádný městský autobus na letiště nejel přímo. Museli jsme nejdříve do centra Dublinu a poté z centra na letiště,“ sdělil pedagog.

Naopak úsměvný zážitek měl Diviš na výletě se spolubydlícím, když se rozhodli podívat na historické pozoruhodnosti hrad Trim Castle, sídlo irských králů Hill of Tara, Boyne Valley a Fore Abbey. Jednodenní výlet byl organizován Dublinskou cestovní kanceláří.

„Ačkoliv program byl velmi pěkný, přijela pro nás průvodkyně se silným ruským přízvukem oblečená v teplácích. Její projev sloužil spíše k pobavení než k předávání faktických informací. Naštěstí u každé památky bylo více skupin a od místních průvodců jsme se dozvěděli mnoho zajímavého,“ popsal.

Proticovidová opatření byla v Irsku přísná.

„Museli jsme učit v rouškách, na chodbě byly namalované šipky k dodržování rozestupů,“ uvedl dále pedagog.

Striktní hygienická opatření platila ve všech vnitřních prostorech, při vstupu do budovy vysoké školy City Colleges byl automat na měření teploty a před cestou do Irska účastníky pobytu čekalo vyplnění a zaslání dotazníku ke covid-19, bez kterého by nepustili pedagogy do vnitřních prostor budovy.

Pedagog Václav Kozina si v rámci programu Erasmus+ zvolil pro zdokonalování v angličtině školu GV na Maltě. Na domácí půdě vyučuje zeměpis a je zástupcem ředitele domažlického gymnázia.

Na kurzu zlepšení komunikačních znalostí anglického jazyka se setkával s lidmi z celého světa. „Jedna kolegyně Japonka zůstala ve škole dokonce celý rok, aby se naučila dobře anglicky. Já jsem byl ubytovaný s jedním starším Němcem, mluvili jsme anglicky i německy,“ řekl s úsměvem Kozina.

Výuku měli každý den od rána, končila v poledne a po obědě probíhala privátní hodina.

Škola nabízela i různé výlety. Navštívil jsem Ostrov Gozo, z obydlených částí Malty hlavní město Valleta a starobylé město Mdina.

„Coronavirová opatření se nevyhnula ani Maltě. Oproti ČR jsem nezaznamenal, že by někdo třeba neměl roušku,“ uvedl kantor.

Asi před čtyřmi lety už Kozina absolvoval v rámci programu Erasmus+ pobyt v Regensburgu.

Erasmus+ je projekt Evropské unie pro studenty a učitele. Jazykáři totiž jinak mohou absolvovat pouze kurzy, které se týkají metodologie, ale ne přímo výuky jazyků. Naopak ten, kdo neučí jazyk, může i na jazykový kurz. Domažlické gymnázium využívá grantové prostředky tohoto programu již několik let.

Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy. Vzdělávat se mohou jak pedagogičtí, tak nepedagogičtí pracovníci, ale i žáci gymnázia.

Koordinátorkou projektů je Petra Šlajsová, rovněž učitelka domažlického gymnázia, která byla v červenci na jazykovém pobytu ve Španělsku.