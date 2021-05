Pozemky o rozloze 3650 metrů čtverečních vlastní městys Všeruby. Donedávna byly v pronájmu, který skončil.

„V části nazývané Modl se buduje soustava sedmi kaskádovitých tůní. Technika v současnosti hloubí jámy. Zeminu neodveze pryč, ale použije ji na terénní úpravu a vytvoření valu na zadržování vody v krajině,“ nastínil tamější starosta Václav Bernard. Doplnil, že projekt sice iniciovalo vedení městyse, ale plně ho financuje Státní pozemkový úřad. Náklady vyjdou na 1,2 milionu korun.

Tím ale plány podle starosty nekončí. „Rádi bychom v místě vytvořili arboretum. Část by tvořila například japonská nebo americká zahrada. Ovšem uvidíme, co do lokality půjde umístit,“ konstatoval. Druhou fázi projektu už zafinancují Všeruby. Jedná se o zhruba 250 tisíc korun.

Soustava tůní by se v budoucnu mohla stát jakousi odpočinkovou zónou. V plánu je také výstavba cyklistické stezky.